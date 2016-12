Barcellona, Luis Enrique: "La Roma ci ha incontrato nel nostro momento migliore"

Ai microfoni di Premium Sport, Luis Enrique ha analizzato la vittoria del suo Barcellona . "La Roma ci ha incontrato nel nostro miglior momento. E' sempre difficile giocare qua contro di noi, stiamo facendo benissimo. Questo Barcellona meglio di quello di Guardiola ? Non lo so, è un discorso che fanno i giornalisti. Non è uguale ma noi dobbiamo pensare solo a fare il meglio possibile, a vincere tutti i titoli possibili".

La Roma può ancora qualificarsi: "Per me è una grande soddisfazione che la Roma non abbia bisogno del nostro risultato per passare. Noi faremo la nostra partita e cercheremo di vincere perché è la nostra filosofia. Neymar sconsolato per non aver trovato il gol? No, ha fatto tantissime reti e ne farà molte altre. Non c'è nessun problema".