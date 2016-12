Barcellona, Luis Enrique: "Ibra fortissimo, ma nessuno è come Messi"

16:06 - Non ha abbassato la guardia un momento, nemmeno nell'immediato dopo-partita di Parigi quando è riuscito a lamentarsi per il gol subito, figuriamoci se cambia linea proprio oggi, vigilia del ritorno dei quarti di Champions. Barcellona-Psg, una formalità a occhio. Si parte dal successo del blaugrana a casa Ibra nell'andata: 3-1 e via andare. Ma no, Luis Enrique non molla un millimetro: E' un buon risultato - dice - ma non è definitivo". "Lo abbiamo detto ed è la verità - insiste il tecnico dei catalani -. Dobbiamo fare un'altra grande partita per superare il turno. Qualunque altra congettura è un inganno".

Luis Enrique spiega ancora: "Non vedo favoriti, siamo uno dei possibili candidati alla semifinale come il Psg e le altre sei. Per quanto ci riguarda pianifichiamo la partita nella stessa maniera dell'andata. Dobbiamo essere pronti a una partita simile a quella dell'andata o molto diversa. In questo sta la difficoltà dell'allenatore, valutare in che modo sarà la partita. Ci saranno momenti in cui soffriremo e altri in cui potremo risolvere la partita. In ogni caso non firmerei per un risultato che non sia la vittoria".



Il tecnico del Barcellona fa poi il punto sugli acciaccati: "Iniesta è a disposizione così come lo è Mahtieu. Il Psg avrà Ibra e Verratti? Non cambia il loro modo di giocare, ma sono entrambi molto importanti per la loro squadra. Verratti mi è sempre piaciuto, ha il profilo adatto a giocare in una mia squadra".Ibrahimovic? "E' un attaccante atipico, diverso da tutti, capace di giocate di prima con qualunque parte del corpo. E' molto bravo ad accorciare ed è uno dei migliori attaccanti del panorama calcistico attuale. Messi e il suo record? Leo sta raggiungendo la miglior condizione possibile, è in un grande stato di forma. I suoi numeri sono unici e credo irripetibili: 400 gol sono una cifra molto difficile da superare".