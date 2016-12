Barcellona, Luis Enrique firma la pace: "Vogliamo che Messi resti"

11:15 - Luis Enrique tende la mano a Lionel Messi e smorza tutte le polemiche in casa Barcellona dopo la lite con la Pulce che ha infiammato lo spogliatoio e alimentato le voci su un possibile esonero del tecnico. "Tutti pensiamo che Leo rimarrà al Barça per tanti anni - ha detto l'allenatore balugrana -. E' quello che vogliamo tutti noi tifosi blaugrana, non pensiamo possa lasciarci nella prossima stagione".

In casa Barça, dunque, torna il sereno. Ed è il diretto interessato a fare un piccolo passo indietro per riportare la calma. "Luis Enrique firma la pace", titola "Sport", chiarendo bene il concetto di quanto è accaduto negli ultimi giorni dalle parti di Barcellona. "Crediamo che Messi sarà in squadra l'anno prossimo. È quello che tutti noi tifosi del Barça vogliamo - ha precisato l'allenatore -. Non proponiamo uno schema senza di lui".



"Non alimento le polemiche, a voi piace ma a me no - ha tagliato corto il tecnico blaugrana parlando in conferenza stampa -. Sono concentrato sulla squadra e su dove possiamo arrivare. Se poi proprio lui ha detto che vuole rimanere per molto tempo, non capisco che senso ha alimentare altre polemiche. Tutti noi vogliamo che resti qui a lungo". Infine una battuta sulla freddezza mostrata da Messi durante il video con le parole di Luis Enrique durante la premiazione del Pallone d'Oro: "Non ho visto il Gala, non ho avuto questa fortuna".