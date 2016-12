Barcellona, Luis Enrique: "Abbiamo messo cuore, testa e passione"

Luis Enrique a Premium Sport svela i tre segreti che hanno permesso al Barcellona di rimontare l'Atletico Madrid: "Ci è servito tutto: cuore, testa e passione . Siamo sulla strada giusta per migliorare, nella ripresa abbiamo fatto benissimo". Sulle insidie in vista del ritorno dei quarti di Champions : "Non dobbiamo pensare a un pareggio, l'obiettivo è vincere anche a Madrid, e non pensare già alla finale".

Le dichiarazioni del tecnico spagnolo: "Vogliamo arrivare in finale ma è difficile pensarci da ora, prima bisogna eliminare l'Atletico. Nelle partite non va sempre come pensavi. Nel primo tempo siamo stati un po' imprecisi ma nella ripresa, anche con l'uomo in più, siamo andati meglio. Sono soddisfatto".

Il Barcellona sembra imbattibile in Europa: "In ogni allenamento vedo la qualità ma soprattutto la voglia di vincere, siamo sulla strada giusta. E al Vicente Calderon giocheremo per vincere".