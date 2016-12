Barcellona, Luis Enrique a un passo dall'esonero secondo TV3

23:01 - Ore contate per Luis Enrique alla guida del Barcellona. Secondo la tv catalana TV3, il presidente Bartomeu avrebbe avuto un colloquio con Leo Messi dopo la partita contro l'Elche e avrebbe rassicurato la Pulce (che ha fatto il nome di Rijkaard come sostituto), dicendogli che il tecnico ha le ore contate e che il club stava cercando un sostituto. La società blaugrana ha smentito sia il colloquio che l'intenzione di esonerare l'allenatore.

Secondo TV3, quindi, il presidente azulgrana si sarebbe schierato apertamente dalla parte del fuoriclasse argentino, pronto quindi a dare il benservito a Luis Enrique e a tutto il suo staff.



Messi ha detto a Bartomeu che "non è felice e che non ha buoni rapporti con l'allenatore e la gente del suo staff". E Bartomeu gli avrebbe risposto di stare tranquillo: "Stiamo cercando una figura tecnica che possa sedere in panchina in caso di emergenza".



Leo avrebbe avanzato la candidatura di Frank Rijkaard, uomo che può assumere sia la guida tecnica che quella di direttore sportivo, carica quest'ultima vacante dopo il siluramento di Zubizarreta.

La ricostruzione della televisione catalanta viene smentita dai blaugrana. Secondo fonti del club riportate dal Mundo Deportivo, non ci sarebbe stata alcun colloquio tra Bartomeu e la Pulce. Il presidente sarebbe sceso a fine match negli spogliatoi per salutare gli arbitri come fa di solito e, avvicinatosi allo spogliatoio del Barça, avrebbe salutato Luis Enrique e alcuni giocatori, tra cui Messi. L'argentino avrebbe espresso la soddisfazione per il gol all'Elche e la convinzione di battere l'Atletico Madrid.