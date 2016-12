Barcellona, la dieta segreta di Messi: frutta, verdura e zero zuccheri

Per un atleta l' alimentazione è una delle cose più importanti: Giuliano Poser , medico italiano di fiducia di Leo Messi , ha svelato al Mundo Deportivo la dieta segreta del fuoriclasse del Barcellona . " Acqua , un buon olio di oliva , cereali integrali , frutta fresca e verdura biologica non contaminato da pesticidi perché creano danno al corpo. Noci e semi sono anche molto buoni, mente l'alimento bandito è lo zucchero ".

Questo perché? "È la cosa peggiore per i muscoli", ha aggiunto Poser. "Anche le farine raffinate sono un grosso problema, fondamentalmente perché oggi è molto difficile trovare un chicco di grano sano, incontaminato". Messi va spesso a Salice, luogo di residenza del suo medico, esperto di kinesiologia applicata. "Consiste in uno studio della forza dei muscoli dell'atleta e dai risultati di questo studio decidere il trattamento, che è specifico per ogni persona, anche se la base è sempre una buona dieta".



Per la Pulce c'è anche un consumo ridotto di sale, poichè i muscoli e il corpo ne hanno bisogno in generale. Per quanto riguarda il consumo della carne, Poser ha spiegato che "Messi ne mangia in misura equa. Molto meno di quella che in genere mangiano argentini e uruguaiani perché è difficile da digerire per l'organismo. Non basta però solo la dieta, perché per guarire malattie e infortuni vengono usate anche alcune medicine naturali, un pò di omeopatia e kinesiologia", ha rivelato il medico. "La cosa importante è trovare il disturbo: se è una posizione particolare del corpo a far male al paziente, non deve essere una medicina a lenire il dolore. Determinante è avere sempre una energia positiva, ha molto a che fare".