Barcellona: l'Uefa minaccia di chiudere il Camp Nou

Dalle stanze dell'Uefa un richiamo -ufficiale- al Barcellona e anche un procedimento di urgenza che si sta aprendo nei riguardi del club catalano. Motivo: l'ennesima invasione di campo da parte di alcuni tifosi del club che hanno sventolato lebandiere stellate simbolo della Catalogna. Le conseguenze? Magari si esagera con le ipotesi, ma dicono che l'Uefa abbia minacciato il Barcellona con lo spettro della chiusura del Camp Nou per le gare di Champions. Ci pare un po' troppo, ma...



Il procedimento si riferisce a quanto accaduto martedì nel corso della partita contro il Celtic, vinta per 7-0. Secondo l'Uefa, che sta conducendo questa "battaglia" da quasi dieci anni nei confronti del Barcellona, in passato multato per simili episodi, ci sarebbe la complicità dello stesso club in queste manifestazioni che sono manifestazioni politiche.

Di più. Ora tocca al Tas di Losanna stabilire se il procedimento che l'Uefa intende portare avanti sia legittimo o no e dunque occorrerà aspettare il parere legale del supremo organo sportivo internazionale atteso nelle prossime settimane.