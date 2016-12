Barcellona, L.Enrique: "Ma quali simulatori noi esempio di fair play"

Il Barcellona torna in campo domani sera. Al Camp Nou arriva il Granada ultimo della classe, ma Luis Enrique non vuole distrazioni. E così il tecnico chiude le polemiche sulla simulazione di gruppo di Valencia, con Neymar colpito da una bottiglietta e tutti i giocatori a buttarsi per terra. "Gettare benzina sul fuoco non interessa a nessuno - ha detto l'allenatore - giochiamo a calcio, non a calci. Questi sono i valori che cerchiamo di trasmettere".