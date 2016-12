Barcellona, l'addio di Xavi: "Prima voglio un'altra Champions"

Il centrocampista, dopo un'intera vita in blaugrana, chiuderà la carriera in Qatar, all'Al-Sadd. "Devo dire grazie a Luis Enrique e Zubizarreta che mi hanno convinto a non andarmene a inizio anno - dice il giocatore durante il discorso con cui ha salutato tutto il club -. Grazie ai miei fratelli e ai miei genitori, ma anche mia moglie Nuria. Stiamo andando in Qatar entrambi, ma presto saremo in tre: non so ancora il nome, né il numero di tessera da socio del Barça che avrà, ma sicuramente in Qatar ce ne saranno almeno tre di tessere. Prima di lasciare, spero di alzare un'altra coppa a Berlino. Spero che questo non sia un addio, ma un arrivederci a presto".



Grande commozione per tutti, non solo per Xavi. "E' un viaggio di andata e ritorno - le parole Josep Bartomeu, presidente del Barcellona -. Te ne stai andando, ma sappiamo che un giorno tornerai. Grazie di tutto e alla prossima, Xavi". Non poteva mancare l'intervento di Iniesta, una sorta di fratello per il capitano blaugrana, con cui ha conquistato il mondo sia con la Nazionale che con il Barça: "Sei stato 17 anni in prima squadra. Non riusciamo a immaginare il primo allenamento della prossima stagione senza di te".