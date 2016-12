Barcellona, Johan Cruijff ha un cancro al polmone

Notizie che non vorremmo mai leggere: Johan Cruijff ha un cancro al polmone. La notizia, diffusa da Radio Catalunya e ripresa dal quotidiano Marca, ha scosso questa mattina il mondo del calcio. Secondo l'emittente iberica, il brutto male sarebbe stato diagnosticato all'ex campione blaugrana martedì scorso in una clinica di Barcellona e ora sarebbero in corso test medici per capire quanto sia estesa la malattia.



Il 68enne olandese, vincitore di 3 Palloni d'Oro tra il 1971 e il 1974, ha smesso di fumare diversi anni fa e ha anche ricoperto una parte da protagonista per una campagna di sensibilizzazione contro il tabacco da fiuto. Nel 1991 si è già sottoposto a un intervento chirurgico a cuore aperto a causa di un'insufficienza coronarica acuta.