Barcellona, Iniesta si allena ancora a parte

Nonostante abbia assicurato che sabato sera non mancherà a Berlino, Andres Iniesta ha continuato a lavorare a parte nell'allenamento del mercoledì in casa Barcellona. La squadra si è allenata agli ordini di Luis Enrique sul campo della Ciutat Esportiva "Joan Gamper". In gruppo è tornato Sergi Roberto, che aveva mancato la seduta di martedì a causa di una gastroenterite. Il Barça si allenerà ancora in casa giovedì, prima di trasferirsi venerdì a Berlino.