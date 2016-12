Barcellona, infortunio per Neymar: il padre: "Ci sarà per la finale del Mondiale per Club"

Rientra l'allarme Neymar in casa Barcellona. L'attaccante, che ha accusato un problema all'adduttore della gamba sinistra alla vigilia del match di Champions contro il Bayer, non salterà il Mondiale per Club. Lo ha detto suo padre a ESPN Brasil: "E' una lesione di secondo grado, dovrà stare fuori almeno una settimana. Credo che non giocherà la prima partita. Sarà in campo per la finale". L'ultimo atto del torneo è in programma il 20 dicembre.