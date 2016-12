15 febbraio 2016 Barcellona, il rigore a due Messi-Suarez un omaggio a Cruijff I precedenti in Belgio e Olanda. Ma il destinatario del passaggio doveva essere Neymar

Il calcio di rigore indiretto confezionato da Messi e Suarez non è una novità nel panorama calcistico, sebbene non sia certamente usuale vedere battere un tiro dal dischetto con un passaggio verso un compagno. La critica, il giorno dopo, si divide: c'è chi celebra il genio degli attaccanti del Barcellona e chi li critica, bollandoli come spocchiosi e irrispettosi.

I PRECEDENTIIn principio fu Rik Coppens. Era il 1957 e il belga mise in scena il rigore di seconda in un match contro l'Islanda: tocco per il compagno, passaggio di ritorno a chiudere il triangolo e gol. Nel dicembre 1982 lo ripropose un genio del calcio: Johann Cruijff, con la maglia dell'Ajax (contro l'Helmond), combinò in area con il compagno Olsen, depositando il pallone in rete. Più sfortunato il tentativo ai tempi dell'Arsenal di Henry e Pires: l'esterno si presentò sul dischetto ma al momento di spostare la palla alla sua sinistra verso l'attaccante tentennò, sfiorandola e basta. Attimi di empasse prima che la difesa del City liberasse senza problemi.

LE REAZIONI: DEDICA A CRUIJFFE proprio a Cruijff, come riportano i quotidiani spagnoli, è dedicato il rigore calciato da Messi: due giorni fa, infatti, l'ex campione di Barcellona e Ajax ha annunciato i propri miglioramenti nella lotta contro il cancro. Mundo Deportivo, quotidiano catalano, definisce "Geniale" la trovata di Messi, mentre per Sport è "Show totale".



I giocatori e il tecnico del Celta non si scandalizzano. Cabral spiega: "Non siamo infastiditi per come è stato tirato il rigore, possono fare la giocata che vogliono. Noi dovevamo stare più attenti e non permettere a loro di segnare". L'allenatore Berrizzo: "È stato solo un rigore calciato in maniera differente".

NEYMAR: "DOVEVA ESSERE PER ME, MA SUAREZ..."C'è però chi è scontento, per quanto sia possibile dopo una vittoria per 6-1. Si tratta di Neymar, il quale - con il sorriso sulle labbra in realtà - ha spiegato a Barça Tv che il passaggio di Messi doveva essere per lui: "Lo avevamo provato in allenamento, Leo la doveva toccare per me. Ma Suarez era più vicino e mi ha anticipato". Messi ha rinunciato a segnare il gol numero 300 nella Liga pur di far tornare al gol Neymar, a secco da un mese, ma Suarez ha siglato così la sua tripletta, staccando Ronaldo (23 a 21). Neymar si è rifatto poco dopo, siglando il 6-1.