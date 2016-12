Barcellona: il fratello di Messi amico dei narcos

Non c'è mai pace per Messi. Dopo i guai con il fisco (con tanto di richiesta di 22 mesi di carcere) e i guai fisici (out per infortunio), adesso è il fratello maggiore a dargli pensieri. La rivista argentina Noticias l'ha definito la pecora nera: arrestato già due volte per detenzione illegale di armi e per aver aggredito due poliziotti, adesso è spuntata una foto di Matias Messi con due latitanti che comandano la gang dei Los Manos.