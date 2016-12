Barcellona, il fioretto di Neymar: "Se vinco la Champions mi faccio biondo"

Per tutti sono i grandi favoriti, ma Neymar non si fida della Juventus e fa fioretto per la finale di Champions League: "In caso di vittoria mi tingerò i capelli di biondo insieme ai miei amici - ha annunciato il fenomeno brasiliano -. Conosciamo la Juve, è una grande squadra che non è arrivata in finale per caso. Sarà una partita durissima, dovremo dare il meglio di noi". Su Iniesta: "Sta bene, spero che recuperi del tutto per sabato".

A meno che non si faccia biondo platino, non è una grande novità quella annunciata da Neymar, che già ai Mondiali brasiliani aveva sfoggiato un look con dei colpi di sole. Il brasiliano è sempre attento al suo look e da cinque mesi si è affidato alle mani di Wagner Tenorio. Ogni mese per i suoI capelli, Neymar spende circa 2000 euro.

Intervistato da Sky, il fuoriclasse del Barcellona mostra grande rispetto per la Juventus, un avversario da prendere con le molle. "Credo che quella contro i bianconeri sara' la gara piu' difficile della nostra stagione - dice ancora il brasiliano -, ma vogliamo tornare a fare la storia e siamo molto vicini. Luis Enrique ha passato diversi giorni a studiare in nostri avversari e ci prepareremo al meglio".



La MSN è un tridente da sogno: "Non so se quello con Messi e Suarez sia il tridente più forte di sempre, ma siamo già entrati nella storia e per me è un grande onore farne parte".