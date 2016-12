5 settembre 2015 Barcellona, idee Candreva e Berardi per il dopo Pedro I blaugrana a caccia di un esterno di qualità per gennaio: fari puntati sui gioielli di Lazio e Sassuolo

Il blocco del mercato imposto dalla Fifa presto sarà solo un brutto ricordo da accantonare. Il Barcellona sta già valutando quali profili puntare in vista della sessione di gennaio, quando la dirigenza blaugrana potrà finalmente tornare ad acquistare giocatori. La priorità per Luis Enrique riguarda l'attacco: Pedro è volato al Chelsea per 30 milioni di euro, strappato sul filo di lana al Manchester United che lo trattava da mesi, e manca un erede all'altezza. Il tesoretto proveniente da Londra non aspetta altro che essere reinvestito e, secondo il Mundo Deportivo, chiamerebbe in causa anche il nostro campionato. Antonio Candreva e Domenico Berardi sarebbero infatti i due nomi caldi che il club catalano avrebbe posto in cima alla propria lista dei desideri.

CORSA E QUALITA'Instancabile stantuffo della fascia destra, Candreva è probabilmente il giocatore più decisivo della Lazio sin dai tempi in cui Edy Reja ebbe l'intuizione di posizionarlo come esterno alto. Corsa, tanta qualità, assist a iosa, tiro potente dalla distanza, tutte caratteristiche sfoderate con costanza negli ultimi anni e confermate anche in Nazionale (il passaggio per Pellè nell'1-0 contro Malta è solo l'esempio più recente). Doti fisiche e tecniche che non sono affatto sfuggite al Barça. E, considerando le dimensioni del manto erboso del Camp Nou (105 metri per 68), le sgroppate di Candreva rappresenterebbero un'arma letale per scardinare le difese avversarie.