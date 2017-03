Barcellona, i tifosi hanno scelto: Sampaoli per il post Luis Enrique

L'unica certezza è che il prossimo anno Luis Enrique non sarà l'allenatore del Barcellona. Chi lo sostituirà è ancora un dilemma, ma non per i tifosi. I sostenitori blaugrana hanno già espresso la loro opinione in merito a chi dovrà prendere le redini della squadra nel post Lucho: Jorge Sampaoli. Il tecnico del Siviglia è risultato il preferito nei sondaggi realizzati dai media spagnoli, "stracciando" Valverde, Klopp, Koeman e Blanc.