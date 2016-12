Barcellona, ecco la maglia della prossima stagione

16:42 - Rivoluzione in vista in casa Barcellona per le divise della stagione 2015/2016. Sul Web ha iniziato a circolare un'immagine di quella che dovrebbe essere la nuova maglia di Messi & Co. e pare che le strisce verticali lasceranno il posto a quelle orizzontali. Se così fosse, sarebbe la prima volta nella storia del club catalano che sulla maglia compaiono più strisce orizzontali (in passato è già stata usata infatti una sola striscia orizzontale). Spalle, maniche e colletto della maglia sono blu, poi sul tronco si alternano le righe blaugrana. Sul fianco infine c'è una linea verticale gialla a richiamare i colori societari.