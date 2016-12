Barcellona, è qui la festa: dall'aereo al pullman, fino al Camp Nou

Il Barcellona è rientrato da Berlino dopo la conquista della quinta Champions League della sua storia. La festa dei giocatori blaugrana è cominciata sul volo di ritorno per proseguire in città, dove Messi e i compagni hanno sfilato per le vie della città catalana a bordo di un bus a due piani. La conclusione della festa è stata impostata in un Camp Nou per il quale è stato registrato il tutto esaurito.

Protagonisti anche fuori dal campo i brasiliani Neymar e Dani Alves, sicuramente tra i più scatenati a bordo del pullman che ha portato i campioni d'Europa dall'aeroporto al Camp Nou tra due ali di folla festanti. Tra un balletto e l'altro, i blaugrana hanno sfilato con i tre trofei in bella vista davanti a tutti. Passerella anche per Xavi avvolto nella bandiera catalana, mentre Luis Enrique non ha saputo trattenere il suo entusiasmo lasciandosi andare in urla e canti.

In un Camp Nou tutto esaurito l'atto finale della festa per il Triplete con il saluto di Dani Alves ai suoi tifosi condito dalle lacrime: "Sarò sempre uno di voi - ha esclamato in mezzo al campo il brasiliano -. Grazie per tutto quello che mi avete dato in questi anni".