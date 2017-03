9 marzo 2017 10:46 Barcellona: notte di festa, Neymar in disco fino allʼalba

Piqué: "Assumete infermieri: si farà tanto amore"

Notte di festa a Barcellona per tifosi e giocatori dopo l'impresa storica contro il Psg. Su tutti Neymar che è stato protagonista degli ultimi 7' del Camp Nou e anche in discoteca. Da buon brasiliano ha il ritmo nel sangue e si è scatenato in pista con gli amici storici e anche qualche compagno, vedi Umtiti. L'euforia si è prolungata fino all'alba: Neymar ha dato la buonanotte, con la bandana, ai suoi follower di Instagram intorno alle 5 del mattino.



NEYMAR: MESSAGGIO A RABIOT E KURZAWAPrima di scatenarsi in discoteca, Neymar ha scherzato su Instagram e ha preso in giro Rabiot e Kurzawa. Il numero 11 ha ripescato la foto postata dal centrocampista francese dopo la vittoria per 4-0 di Parigi. Il giovane mostra le quattro dita, mentre l'esterno ha risposto con la "V" di vittoria. Il brasiliano ha così scherzato: "4+2=6". Sei come i gol che sono serviti per la remuntada del secolo.