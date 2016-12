Barcellona, Dani Alves: "Odio il mondo del calcio"

Che Dani Alves sia un tipo particolare e senza peli sulla lingua questo lo si sapeva. Ma che addirittura odiasse il mondo del calcio questo no. Il brasiliano, stella blaugrana, in un'intervista al The Sun, ha sorpreso tutti dichiarandosi felice delle emozioni che lo sport gli regala, ma allo stesso tempo infastidito da ciò che lo circonda: "Vivo in questo mondo, ho un ruolo, ma non sono a mio agio. Dopo il ritiro sicuramente farò altro".