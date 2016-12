Barcellona, Dani Alves: "Florenzi è grandissimo, è il benvenuto"

"E' importante aver vinto ma ora bisogna andare avanti - ha detto Dani Alves ancora sul Clasico nella conferenza della vigilia di Barcellona-Roma - Se vinci una partita come questa ma poi non vinci titoli alla fine non è servito a niente. La partita è andata così per merito nostro e non per demeriti del Real. A me importa solo del lavoro che abbiamo fatto noi. Abbiamo letto la partita alla perfezione e siamo stati tutti bene in campo ed è stata una vittoria che ha manifestato una superiorità evidente. Dispiaciuto per il mancato 5-0? La cosa più importante è il rispetto per il rivale, questo l'ho imparato da Guardiola".

Sulle voci di un suo possibile addio. "Sono rimasto per il bene di molti e il male di altri, sembrava ci fosse una campagna per buttarmi fuori. Io sono forte e insisto, quando qualcuno gareggia con me di solito perde". Domani si ritroverà di fronte Keita e Maicon: "Sono due giocatori che rispetto tantissimo per tutte le cose che abbiamo fatto insieme. Hanno grande qualità. Spero sarà una bella partita perché giocano un bel calcio. E' sempre un onore giocare contro gente brava e loro due lo sono".