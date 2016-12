Barcellona da record, ma Juve e Milan hanno fatto meglio

A dieci mesi dalla finale di Berlino, è ancora Barcellona contro Juventus. Questa volta, però, non si tratta di un confronto in campo, ma di un duello a distanza. Trascinati da Messi, Neymar e Suarez, i bluagrana hanno toccato contro il Rayo Vallecano quota 35 partite senza sconfitte, nuovo primato per quanto riguarda le squadre spagnole. Ma, incredibilmente, il Barça non è nemmeno sul podio di questa speciale graduatoria a livello mondiale. La squadra di Luis Enrique, infatti, deve inseguire perché meglio hanno fatto finora altre tre formazioni. Si tratta di Milan, Nottingham Forest e Juventus.