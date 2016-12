Barcellona, bufera Luis Enrique: "Ha umiliato gli avversari"

L'ultima era della follia pallonara arriva direttamente da Barcellona e coinvolge, per non dire travolge, Luis Enrique. Spieghiamo in sintesi. Blaugrana in campo per la Coppa del Re contro la Villanovense, squadra della terza serie spagnola. Sul 6-1 per i campioni d'Europa a dieci minuti dalla fine si fa male, e ha bisogno di essere sostituito, Mathieu. Luis Enrique ha due cambi ancora disponibili ma decide, incomprensibilmente, di concludere il match in dieci. Il motivo? Non voleva, ha spiegato maldestramente il tecnico del Barça, incorrere in altri infortuni. Inutile dire che la questione non sia piaciuta affatto alla Villanovense che, giustamente, si è sentita umiliata. Perché nello sport si gioca sempre dando il massimo, qualunque sia l'avversario e, anche, qualunque sia il punteggio.