Barcellona-Bayern, ecco la coreografia blaugrana

17:25 - Ci sarà un'atmosfera da brividi ad accogliere Guardiola e il suo Bayern Monaco mercoledì sera per l'andata delle semifinali di Champions League. Per l'occasione saranno distribuiti 94mila cartoncini blu, granata, gialli e arancioni (della bandiera catalana), che andranno a comporre la scritta "We are ready" ("Siamo pronti") e le date dei trionfi in Champions del Barcellona: 1992, 2006, 2009 e 2011. Con la MSN (Messi-Suarez-Neymar) in casa Barça è d'obbligo sognare il pokerissimo.

This will be the FC Barcelona v FC Bayern mosaic http://t.co/lBxIOwv1bD #FCBFCB pic.twitter.com/MN84Q1sT4C

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 4 Maggio 2015