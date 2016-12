Barcellona, Bartomeu: "Messi è migliore al mondo, non lo vendiamo"

12:08 - Molte carezze per Messi e una stoccata a Cristiano Ronaldo. Il presidente del Barça, Josep Maria Bartomeu, si coccola la Pulce durante un'intervista alla tv del club: "Leo resta il numero uno al mondo anche se i premi li sollevano altri - riporta As -. Avrebbero dovuto dargli il Pallone d'oro a prescindere, per la persona che è e per come gioca a calcio. E' sotto contratto per molti anni e non ci sono ragioni per vendere lui o qualche suo compagno".

Dopo aver annunciato le intenzionei di Messi ("E' ambizioso, ha una grande voglia di vincere tutto quest'anno e sta facendo una grande stagione"), Bartomeu torna anche sui presunti attriti nello spogliatoio, a cominciare dallo scarso feeling tra la Pulce e Luis Enrique: "Entrambi hanno smentito tutto ciò che è stato detto. Abbiamo preso l'allenatore con l'intenzione di fare le cose bene e lui sta integrando i giocatori accuratamente. Luis Enrique lo conosciamo molto bene e sappiamo quanto sia esigente".



Poche parole per Zubizarreta, l'ex d.s. appena uscito dal club: "Abbiamo perso un po' di fiducia, considerato anche che non potremo fare mercato quest'anno dopo la ratifica del Tas alla sanzione della Fifa. Siamo alla ricerca di qualcuno che conosce la filosofia del nostro gioco e sia stato nel club. Il nuovo ds dovrà preparare il lavoro a partire dall'1 gennaio 2016. Non so ancora chi sarà scelto, ci stiamo lavorando con calma". Chi invece è pronto a tornare è Abidal: "Lui ha un'offerta dal club e vuole tornare a lavorare con noi. Ha un futuro al Camp Nou".