Barcellona-Atletico: scambio di cortesie tra Filipe Luis e Suarez

Una sfida nella sfida, senza esclusioni di colpi. Barcellona-Atletico Madrid ha visto Filipe Luis e Suarez battagliare per tutta la partita con colpi più o meno proibiti. Il giallo per l'uruguayano è arrivato per una manata in faccia al difensore che prima però, come scoperto dal Sun, aveva provocato l'attaccante pulendosi il naso con la mano prima di porgerla al numero 9 del Barça. Uno scambio di "cortesie" senza esclusione di colpi.