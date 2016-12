Barcellona a pezzi: anche Iniesta fuori un mese

Luis Enrique festeggia la sofferta vittoria contro il Bayer Leverkusen e fa la conta dei 'sopravvissuti'. La sfida di Champions contro i tedeschi ha un retrogusto amaro per il Barcellona, che dopo aver perso Lionel Messi per due mesi per una lesione al ginocchio nel corso della gara di Liga col Las Palmas deve fare i conti anche con l'infortunio di Andres Iniesta. Stiramento al bicipite femorale per il centrocampista, che rimarrà ai box un mese.

L'Illusionista si è accasciato al suolo al 60' di Barcellona-Bayer Leverkusen, venendo sostituito da Jordi Alba. Iniesta ha dato sfogo a tutta la sua frustrazione con un pugno alla panchina blaugrana: "Il giocatore ha riportato una lesione al bicipite femorale della gamba destra", riporta il comunicato pubblicato dal sito ufficiale del club blaugrana. Oltre ai due fenomeni Messi e Iniesta (quest'ultimo dovrebbe però recuperare in tempo per il Clasico con il Real Madrid di novembre), Luis Enrique deve fare a meno anche dei lungodegenti Rafinha e Vermaelen. E' invece sul punto di rientrare il portiere Claudio Bravo. E visto il rendimento recente di Ter Stegen, è già qualcosa...