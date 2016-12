Barcellona, 2015 da record: Messi, Suarez e Neymar nella storia

L'ultima partita dell'anno del Barcellona è servita riscrivere una serie di incredibili record da parte dell'armata blaugrana. I quattro gol al Betis, in una sola serata, hanno consentito al Barcellona di chiudere l'anno solare 2015 a 180 gol segnati nellE competizioni ufficiali (superati i 178 del Real 2014). Ma non solo: Messi, Suarez e Neymar si consacrano come uno, se non il miglior tridente di sempre: 137 le reti realizzate dalla MSN, tre in più di quelli segnati da tutto il Real Madrid nel 2015.