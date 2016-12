Barça, tempo di rinnovi: Mascherano-2019, Iniesta resta a vita

Il Barcellona blinda due suoi campioni. Il difensore argentino Javier Mascherano ha trovato l'accordo per il prolungamento del suo contratto fino al 2019 . Lunedì annuncio e firma. Per Andrés Iniesta è pronto un contratto a vita con i blaugrana. Il giocatore una volta terminato il suo accordo, in scadenza nel 2018 , sarà libero di scegliere il suo futuro: ancora giocatore , dirigente oppure allenatore della Masia blaugrana.

Mascherano, 32 anni, dopo un'estate in cui ha meditato l'addio, con la Juve molto interessata, ha deciso di non lasciare il Barcellona e ha prolungato il suo accordo con i blaugrana di un altro anno, fino al 2019. L'ufficialità del rinnovo, inizialmente prevista per domani, con tanto di conferenza stampa al Camp Nou alla presenza del presidente Josep Maria Bartomeu è slittata a lunedì a causa delle difficoltà dell'agente del calciatore, Walter Tamer, a raggiungere in tempo la città catalana dall'Argentina.



Andrés Iniesta, 32 anni, invece è pronto a legarsi a vita al Barcellona, dopo 20 anni trascorsi nel club a partire dalla Masia. Il suo attuale contratto scadrà a giugno 2018 ma la dirigenza ha già formulato al centrocampista spagnolo la sua offerta: contratto a vita con la libertà di scegliere il suo ruolo. Ancora sul campo, se la condizione fisica glielo permetterà, dietro una scrivania con una importante carica dirigenziale oppure allenatore delle giovanili blaugrana per crescere futuri campioni.