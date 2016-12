Barça, relax al Luna Park

Luis Enrique ha concesso il venerdì libero ai suoi calciatori e li ha portati, insieme alle famiglie, al Luna Park. A parte gli infortunati Rakitic e Rafihna, l'intera rosa blaugrana ha trascorso la giornata presso il PortAventura, notissimo parco divertimenti costruito a Salou in provincia di Tarragona, a 100 km da Barcellona. Alla gita era presente anche Leo Messi, in via di guarigione dopo la lesione al legamento collaterale ginocchio sinistro patita a settembre contro il Las Palmas.