Barça-PSG, il radiocronista esplode di gioia

L'incredibile epilogo di Barcellona-Psg non ha lasciato insensibili nemmeno gli addetti ai lavori. Come Alfredo Martinez, radiocronista di Onda Cero, che è esploso in un'esultanza incontenibile nella tribuna stampa del Camp Nou al gol qualificazione di Sergi Roberto al minuto 95. Un video diventato virale, corredato dal seguente cinguettio. "Grazia Barça. Per una notte indimenticabile. Abbiamo appena visto di tutto. Sergi Roberto, viva la mamma che ti ha partorito".