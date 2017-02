Barça, Neymar scatenato in discoteca

Neymar ha festeggiato i suoi 25 anni con una grande festa in un locale di Barcellona, addobbato per l'occasione con Batman come tema, il suo personaggio dei fumetti preferito. Circondato da familiari, amici, fidanzata e compagni di squadra, l'asso brasiliano si è esibiti in canti e danze sfrenate. Il tutto documentato da Bruna Marquezine, la sua compagna, che ha postato diversi video su Instagram