Barça, infortunio shock per Vidal

La festa per il 6-0 del Barcellona sul campo dell'Alaves è rovinata dal grave infortunio di cui è rimasto vittima Aleix Vidal. Il terzino spagnolo ha subito all'86' un violentissimo intervento da parte del laterale avversario Theo Hernandez, che gli spezzato la caviglia destra. L'ex Siviglia è uscito in lacrime in barella: i primi report parlano di rottura dei legamenti della caviglia e si teme la frattura della stess. Stagione finita.