Barça, il Camp Nou saluta Xavi dopo 24 anni in blaugrana

Formato nella 'cantera' catalana, come Messi o Guardiola, da 17 anni 'cervello' del Barcellona e della nazionale spagnola, il centrocampista ha conquistato con il club catalano ben 23 titoli (e nelle prossime settimane giocherà la finale di Coppa di Spagna e quella di Champions con la Juve): otto scudetti, tre Champions, sei supercoppe di Spagna, due Coppe del Re, due Supercoppe d'Europa, due Mondiali dei Club. Con la Roja ha vinto due Europei e un Mondiale. Nessuno ha fatto meglio.



Il suo addio ai colori blaugrana, però, potrebbe essere solo temporaneo: "Voglio tornare, come allenatore, segretario tecnico, qualunque altra cosa" ha dichiarato. L'esempio che vorrebbe seguire è quello di Guardiola, che dopo i trionfi da giocatore al Barcellona ha finito la carriera in Qatar per poi tornato al Camp Nou e vincere di nuovo tutto da allenatore. Xavi ha confermato che il club ha cercato di convincerlo a restare: "Mi hanno fatto un'offerta molto buona, ma credo sia il momento di andarmene. E' molto difficile, perchè amo molto questo club. Abbiamo giocato un calcio fantastico". "Sarà molto difficile continuare a giocare senza Leo, Andres, Pedro", ha aggiunto. In Spagna la stampa dice che il suo erede potrebbere essere Paul Pogba.