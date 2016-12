Barbara Berlusconi-Thohir, incontro a Casa Milan

Barbara Berlusconi, Erick Thohir e l'a.d. dell'Inter Michael Bolingbroke si sono incontrati nel pomeriggio di giovedì per parlare del futuro di San Siro. Un vertice strategico, avvenuto a Casa Milan e durato circa un'ora e mezza, nel quale si è deciso di istituire un tavolo comune di lavoro con dei rappresentanti di entrambi i club per esaminare ogni aspetto dello stadio, tra cui - in particolar modo - il terzo anello.