Barbara Berlusconi: "Sogno il Milan in finale di Champions"

"Mi piacerebbe che il Milan tornasse in finale di Champions League . E' il mio sogno - ha dichiarato l'ad rossonero Barbara Berlusconi alla CNN -, quello di mio padre e di tutto il club. Sono cresciuta da milanista e il Milan è sempre stata una grande famiglia". L'obiettivo di Barbara è di dare un futuro ai rossoneri: "Voglio dare la possibilità di avere diverse aree di ricavi. Con Casa Milan avevamo bisogno di un posto per celebrare i successi".

La nuova sede rossonera è tra le innovazioni volute proprio da Barbara Berlusconi: "Diamo l'opportunità a tutti i tifosi di visitare il nostro quartier generale e ammirare la nostra storia - ha continua l'ad nell'intervista -. Avevamo bisogno di un posto per celebrare la nostra storia, la squadra e i successi del club. Io sono cresciuta milanista e tutto aveva un'atmosfera positiva. Ora il mio obiettivo è di dare al Milan aree differenti su cui costruire i ricavi, ma il mio sogno è tornare in finale di Champions".



Nel corso del servizio con cui la CNN ha riconosciuto il Milan come una delle eccellenze di Milano e del mondo, c'è stata anche la visita a Milanello: "Qui è incredibile - ha raccontato Boateng - ed è anche per questo che il Milan è tra i migliori club al mondo. Un giocatore ha tutto per crescere e migliorare. I tre anni qui sono stati i migliori della mia carriera e a essere sincero mi sento un po' italiano anch'io".