Barbara Berlusconi ricevuta da Papa Francesco: il calcio e la pace

Barbara Berlusconi, amministratore delegato del Milan, è stata ricevuta da Papa Francesco. L'udienza privata, che si è svolta presso la residenza del Papa Casa Santa Marta in Vaticano, è stata organizzata da Scholas Occurrentes, l'organizzazione internazionale di diritto pontificio nata su iniziativa del Santo Padre con l'obiettivo di promuovere l'integrazione e favorire la pace tra i popoli.

All'incontro hanno partecipato anche i presidenti di CA Boca Juniors, CA River Plate, Club Atlético Madrid, CA San Lorenzo de Almagro e CA Huracán.



L'Amministratore delegato Barbara Berlusconi e i presidenti dei Club presenti hanno siglato singolarmente un accordo con il Santo Padre in cui le società sportive si impegnano a dare il massimo sostegno a Scholas Occurrentes, affinché possano organizzare i Derby per la Pace.

Per quanto riguarda Milano, l'impegno del Milan è quello di sostenere la realizzazione della cerimonia dell'ulivo allo Stadio di San Siro in occasione del Derby Milan-Inter di gennaio.

"A Parigi hanno scelto di colpire anche lo stadio non solo perché è un luogo affollato, ma per quello che rappresenta: lotta alle discriminazioni e rispetto per l'avversario - ha dichiarato l'Amministratore delegato del Milan Barbara Berlusconi -. Anche dal calcio si riparte per combattere il terrorismo, si riparte dai bambini e dalle scuole calcio delle periferie di tutto il mondo. Il calcio è senza dubbio il più formidabile strumento di comunicazione globale e di unione dei popoli. Iniziative come il Derby per la Pace vanno proprio in questa direzione", ha concluso l'Amministratore delegato.



Al termine dell'incontro Barbara Berlusconi ha donato a Papa Francesco una maglia del Milan autografata dalla squadra a testimonianza dell'impegno sottoscritto.