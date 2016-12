Banega al lavoro alla Pinetina: "Eccomi, forza Inter!"

Affare concluso con largo anticipo. Colpo di mercato sicuramente notevole, soprattutto perchè "a parametro zero". Ma proprio perché realizzata anzitempo, quella relativa a Ever Banega (preso dal Siviglia dopo la scadenza del suo contratto con gli andalusi) è un'operazione passata quasi in sordina. Eppure l'argentino, reduce da un'ottima Coppa America, è sicuramente uno dei giocatori di maggior classe sinora arrivati in Serie A. Oggi il suo primo giorno di lavoro alla Pinetina e il primo messaggio ai tifosi nerazzurri direttamente dai campi di allenamento di Appiano Gentile: con la squadra negli Usa, l'inizio di una preparazione che lo consegnerà a Roberto Mancini nelle migliori condizioni nel giro di una quindicina di giorni.



Roberto Mancini che intanto da Portland (Oregon) è tornato a parlare della prossima stagione ai media statunitensi: " Per noi sarà importante proseguire il lavoro fatto fin qui. Qualche anno fa costruimmo un team che vinse tutto, ora è un team diverso, possiamo migliorare lavorando molto".