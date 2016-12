Bambino di 5 anni non si lava più i capelli: colpa di Schweinsteiger

17:41 - Si chiama Raphael, ha 5 anni, tifa il Bayern Monaco e per colpa del suo idolo Schweinsteiger ha deciso di non lavarsi più i capelli. Il centrocampista bavarese infatti è "reo" di averlo salutato affettuosamente prima di salire sul pullmann della squadra scompigliandogli i capelli. Detto fatto: il piccolo Raphael non si è più lavato la testa per non perdere il momento magico per la disperazione dei genitori. Tanto che lo stesso Schweini ha dovuto tornare in campo con un messaggio su Facebook: "Caro Raphael, ho saputo da tuo papà che non vuoi lavarti i capelli per causa mia. Ti prometto che se lo fai, ti manderò una piccola sorpresa!"

