Balotelli: "Voglio rimanere al Milan"

Seconda gara di fila da titolare per Mario Balotelli che, ai microfoni di "Serie A Live", ha parlato anche del suo futuro . Senza troppi giri di parole. "La mia volontà è quella di rimanere al Milan, al Liverpool non sono stato bene e non ci vorrei mai tornare - ha spiegato SuperMario -. Da due partite a questa parte sto facendo bene, adesso ne mancano sei". E poi scherza: "Il Milan ha i soldi per tenermi...".

Balotelli ha parlato anche del cambio dell'allenatore, con l'esonero di Mihajlovic e la promozione dalla Primavera di Brocchi. Per entrambi solo parole al miele. "Cosa ha portato Brocchi? A livello tecnico e tattico ha cambiato un po’ di cose, come ogni allenatore ha portato qualcosa di suo - ha spiegato l'attaccante rossonero -. Io ho parlato con lui come parlavo con Sinisa. Sono due mister ai quali voglio bene e non è cambiato più di tanto per me: tutti e due mi vogliono bene".