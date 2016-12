Balotelli spensierato: mare, serate e ragazze

Mario Balotelli è stato messo fuori squadra dal Liverpool e attualmente, a una settimana dall'inizio della Premier e a venti giorni dal via della Serie A, senza una squadra. Ma non sembra soffrire troppo la situazione. Come dimostra un reportage esclusivo del Sunday People, pubblicato sul Mirror, l'attaccante sta trascorrendo serate spensierate in Italia. Le foto ritraggono Mario in un bar all'aperto, con ogni probabilità a Santa Margherita Ligure, meta molto amata dal giocatore. Ragazze ai suoi piedi e sulle sue spalle, come dimostrano le foto che lo ritraggono prima in spalla ad un amico e poi con una ragazza sulla schiena. Qualche selfie con i presenti e poi via, in dolce compagnia. Lontano da tutti, lontano dal calcio.