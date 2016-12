Balotelli: Sinisa lo vuole, Ferrero lo chiama: "Vieni alla Samp"

15:09 - Balotelli alla Samp. Lo chiama il presidente, Ferrero. Lo vuole chi lo conosce bene, anche di più: Sinisa Mihajlovic. E' il "regalo" di Natale che si vogliono fare, a casa-Samp. "Balotelli è massacrato dai media. Deve ritrovare serenità, gli serve un club come la Samp. Se facesse un bagno di umiltà, noi siamo pronti".

E' questo un altro pezzo di calciomercato, la fonte è diretta. Il preludio a un gennaio che vedrà Balotelli al centro delle attenzioni. Il Liverpool gli sta stretto, a Liverpool progettavano ben altro attorno a SuperMario. Del suo possibile ritorno in Italia, il manager Raiola ha spesso detto: "Non se ne parla". Ma ovvio che se ne parla e sarà così nei prossimi mesi.

Mihajlovic dal 2004 al 2006 ha giocato nell'Inter allenata da Mancini e ha visto Mario crescere. Nelle due stagioni successive, da vice-Mancini, l'ha visto esordire nella squadra titolare. Lo conosce (quasi) come un padre conosce il figlio.

Poi, va detto che Mancio a più riprese, da quando è tornato all'Inter, parla di Balotelli e di una sua (pazza?) idea di portarlo all'Inter, ma qui si scontra con problemi ambientali (tifosi), difficili da superare.

Il punto dell'ingaggio, poi, è notevole. Balo guadagna quasi 6 milioni di euro a stagione. Troppi per tutti, in Italia.