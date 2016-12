Balotelli senza pace: anche un club di Serie B irlandese lo sfotte

Non c'è pace per Balo . La difficile annata al Liverpool ha lasciato il segno e ora SuperMario è diventato uno dei principali bersagli del calcio europeo. Anche di una squadra di Serie B irlandese, il Cabinteely F.C., che via Twitter ha preso in giro l'attaccante italiano, scherzando sulle sue prestazioni. " Non ci servi, smettila di chiamarci ", ha scritto il club sul suo profilo. Ma Balo non ha risposto alla provocazione.

L'ultima stilettata a Mario, dunque, arriva dalla serie cadetta irlandese (dall'ultimo posto in classifica a dirla tutta). Il Cabinteely F.C. ha scelto infatti Balotelli per fare un confronto con i suoi attaccanti in rosa (7 gol in totale), sottolineando il magro bottino di SuperMario col Liverpool (solo un gol in 940 minuti).



"Smettila di chiamarci e di mandarci messaggi, Balotelli. Non abbiamo bisogno di te per la nostra partita di venerdì contro l'Athlone Town", ha scritto il club sul suo profilo Twitter, scegliendo la punta del Liverppol per farsi pubblicità. Una provocazione che però non ha avuto alcuna risposta. Questa volta, infatti, Balo ha tenuto i nervi saldi e ha affidato al silenzio la sua replica.