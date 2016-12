Balotelli, segnali di ripresa: Bacca invece è in crisi

Dalla sconfitta di San Siro con la Juve arrivano buone notizie sul fronte Balotelli . Contro la capolista, in campo si è visto un Mario diverso dalle ultime uscite . Con Bacca in crisi, l'attaccante rossonero si è preso la scena e gli applausi del Meazza, lottando su ogni palla e costringendo Buffon a due miracoli . Col ct Conte in tribuna, Balo ha dato importanti segnali di ripresa e ha provato a far gol in tutti i modi. Scomodando anche la "mano de Dios".

Pressing alto, dinamismo e voglia di vincere hanno caratterizzato la gara di SuperMario, che a fine partita si è lasciato scappare un commento appena sopra le righe rivolto agli avversari. "Avete avuto c...", ha detto a denti stretti Balo dopo il triplice fischio, lasciando trapelare l'amarezza del campione ferito e dimostrando di essere ancora attaccato alla maglia. Certo, una prestazione non basta a cancellare una stagione opaca, passata più in panchina che in campo. Ma è un segnale. Soprattutto perché in tribuna Conte ha potuto ammirare il vecchio Balo, mix esplosivo di forza fisica e tecnica da top player. E non è detto che i posti sull'aereo per la Francia siano già tutti esauriti. Alla fine del campionato mancano ancora sei giornate e se Sinisa potrà contare su questo Mario la musica potrebbe cambiare. A patto che il giocatore dia tutto in campo. Sia a livello tecnico, che nervoso. Dimenticando definitivamente gli atteggiamenti da star e ritrovando la via del gol.



Sensazioni diametralmente opposte a quelle che circondano Carlos Bacca. Il colombiano ha segnato solo un gol nelle ultime sette partite, mostrando una preoccupante involuzione. Indipendentemente dal compagno di reparto, in campo si vede poco, non partecipa alla manovra e la sua crisi ora è evidente. Carlos è uomo da area di rigore. Il terminale perfetto di una squadra che gioca a memoria e produce azioni pericolose con continuità. Nelle ultime partite però qualcosa si è inceppato nel feeling col gol del colombiano, che nel finale di stagione dovrà cambiare marcia e tornare il solito cecchino se non vuole finire in panchina. Lo sa bene Sinisa, che aspetta con ansia il ritorno di Niang e lo sa bene a anche Bacca. Che adesso dovrà dimostrare di essere da Milan.