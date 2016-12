Balotelli, Rodgers sta con Mancini: "Chi lavora con Mario merita doppio stipendio"

10:49 - "Mancini, che conosce Balotelli molto bene, ha ragione: chi ci lavora insieme dovrebbe essere pagato il doppio. Lo farò presente ai miei dirigenti...". Il tecnico del Liverpool Brendan Rodgers scherza su SuperMario e allontana le voci di mercato sul suo conto: "Mario è un bravo ragazzo - ha detto in conferenza stampa - Non ha segnato i gol che ci saremmo aspettati ma vogliamo aiutarlo. Di certo a gennaio non andrà da nessuna parte".

Balotelli, dunque, non è in vendita: lo ha annunciato Rodgers, assicurando che SuperMario non si muoverà da Anfield durante il mercato d'inverno. Le voci sul probabile addio di Balo si erano rincorse negli ultimi giorni dopo la retrocessione permanente in panchina dell'attaccante, che negli ultimi due mesi ha giocato solo una manciata di minuti.