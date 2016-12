Balotelli prende casa a Varese: vivrà nel lusso

Mario Balotelli ha messo la testa a posto, forse, ma di sicuro ha deciso di sistemarsi lontano dalle tentazioni della movida milanese. Il numero 45 del Milan - riporta la Provincia di Varese - si trasferirà in una super villa del varesotto, in una zona residenziale da dove potrà ammirare la bellezza del lago di Varese, ma soprattutto sarà vicino a Milanello. Niente movida , almeno quella milanese. All'interno della casa invece ci sarà di tutto.

E quando si dice tutto, per lui si intende tutto. Secondo le informazioni raccolte dal quotidiano locale, Balotelli vivrà praticamente in una casa di cristallo con la famiglia e il personale di servizio. Nella zona pranzo godrà del riflesso del lago tramite le pareti di cristallo, il soffitto del soggiorno è illuminato a led e la stanza da letto si affaccia su un parco di alberi secolari.

Oltre al design non mancherà di certo il lusso. Quattro camere da letto, una suite con spogliatoio e bagno, una zona wellness con area piscina con copertura semovibile anch'essa in cristallo, più sauna, bagno turco e area fitness per almeno otto persone. Insomma, la sua presenza nel varesotto non passerà inosservata e non solo per i boldi che è solito guidare.

Se non sarà movida, per la gioia del Milan, sarà comunque una bella vita nella casa dolce casa di cristallo.