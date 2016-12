Balotelli porta gli amici nel tempio dei Reds. Furia Liverpool

10:04 - Mario Balotelli e il Liverpool, in cerca di una pace apparente e alle prese (sempre) con la disciplina un po' così di SuperMario. Due fatti, dettati dalle ultime che provengono dal mondo del Gossip e dal mondo dei Reds. Una relativa alle ore piccole di Balo e i suoi amici in discoteca, roba delle 2 di notte e oltre. L'altra perché Mario è entrato nel tempio del Liverpool, ovvero il centro sportivo di Melwood, con alcuni suoi amici e senza il permesso della società.

Passi per la prima. O meglio: si può anche sopportare. Le due di notte in discoteca fanno parte di un discorso già visto e sentito, a proposito di Balotelli: a Milano come a Manchester, poi ancora a Milano e ora a Liverpool. Brendan Rodgers, il manager, si è arrabbiato: di più non è dato sapere.

L'altra però non passa. Perché portare amici nel Centro di Melwood è considerato un'onta che il club non sopporta, significa varcare l'ultima soglia dell'affronto nei confronti del club e della sua storia. Oltre la quale (soglia) c'è soltanto l'annunciato divorzio che avverrà chissà quando. Oggi, a gennaio, la prossima estate.

E dove andrà SuperMario? Bah, dicono che le porte del Napoli possono riaprirsi, ma ci crediamo poco. Quelle dell'Inter si sussurra anche, e ci crediamo ancora meno.