Balotelli: "Non ho mai corso cosi tanto" 

20:58 - Mario Balotelli risponde alle critiche: "Sono solo bugie. I gol arriveranno, anche se in questo momento non sto segnando. Ma guardate quanto corro adesso! Non ho mai corso così tanto su un campo di calcio prima d'ora". L'attaccante del Liverpool si dà anche un voto: "Merito sette in pagelle. Mi merito un mezzo punto in più in pagella, rispetto a quando stavo al Milan".

Balo, in un'intervista a Fox Sports Australia, va avanti dritto per la sua strada: "Non ho bisogno che la gente creda in me. L'importante è che sia io a credere in me stesso. Mi interessa solo quello che pensa la mia famiglia e pochissimi amici stretti. Cosa rispondo a chi mi dice che non sono un top player, e che non sono all'altezza del Liverpool? Niente, sono problemi loro".

Supermario allontana anche il gossip: "La mia vita extracalcistica? I tabloid scrivono tante falsità".