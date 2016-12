Balotelli: multa in arrivo per lo scambio della maglia

21:44 - Aver scambiato la maglia con Pepe al termine del primo tempo, costerà a Mario Balotelli una multa da parte del Liverpool. Il gesto, solitamente ritenuto di fair play, nella mentalità inglese indica scarso attaccamento al club di appartenenza. "Abbiamo avuto un incidente simile anche lo scorso anno - spiega il manager dei Reds, Brandan Rodgers - e anche in questo caso lo gestiremo internamente. La maglia si scambia a fine partita".

Il caso citato da Rodgers riguarda Coutinho e Sakho, che avevano scambiato le rispettive maglie con dei giocatori del Chelsea prima del triplice fischio finale in una gara di campionato: "E' esattamente la stessa cosa. Non sono contrario per principio - spiega ancora il tecnico - ma quell'operazione va posticipata alla fine del match". La sostituzione di Balotelli, però, è dovuta a una motivazioni tecniche: "Avevamo bisogno di più movimento al centro e Lallana (subentrato a Balo, ndr) è stato instancabile. Per noi al Liverpool è il minimo che chiediamo, lavorare per la squadra e pressare". Un chiaro segnale di rottura con l'italiano, che fino a qualche settimana fa era coccolato da tutti, soprattutto dal manager.